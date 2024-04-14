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نداء للسكان.. حاكم كورجان يطلب إخلاء المناطق المتأثرة بالفيضانات في روسيا

منذ 7 دقائق
الفيضانات في روسيا

الفيضانات في روسيا

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دعا حاكم منطقة كورجان الروسية اليوم الأحد 14 نيسان/أبريل الجاري، السكان لإخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات على الفور قائلا إن الأمطار تزيد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل الذي تشهده المنطقة بما سيجعل الليلة المقبلة صعبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المحلية قولها إن منسوب المياه في نهر توبول ارتفع بمقدار 56 سنتيمترا اليوم الأحد ليصل إلى 5.47 متر.

وناشد فاديم شومكوف حاكم المنطقة السكان عبر تطبيق تيليجرام للتراسل “عليكم المغادرة قبل حلول الظلام… الموقف قد يتفاقم بشدة خلال الليل وقد لا يكون لديكم المتسع من الوقت حينها للتصرف”.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها إن أكثر من 14 ألف منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

    المصدر :
  • رويترز

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