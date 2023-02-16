نستله تخفق في تحقيق توقعات الأرباح للعام بأكمله رغم رفع الأسعار

أعلنت شركة نستله تسجيل صافي أرباح أقل من المتوقع للعام بأكمله، على الرغم من أن أكبر مجموعة أغذية في العالم عوضت ارتفاع تكاليف المواد الخام عن طريق رفع الأسعار.

وقالت الشركة المصنعة لشوكولاتة كيت كات وقهوة نسكافيه سريعة التحضير إن صافي الربح العائد للمساهمين انخفض إلى 9.3 مليار فرنك سويسري (10.08 مليار دولار)، وهو ما يقل عن التوقعات بتسجيل أرباح 11.6 مليار فرنك في متوسط توقعات محللين جمعتها الشركة.

وانخفض صافي الربح من 16.9 مليار فرنك قبل عام عندما حققت الشركة مكسبا كبيرا من بيع جزء من حصتها في لوريال ومع انخفاض هوامش الربح على نحو طفيف خلال العام.

وزادت المبيعات إلى 94.4 مليار فرنك، وتقل أيضا عن توقعات بتحقيق 95.02 مليار فرنك على الرغم من زيادات الأسعار المطبقة خلال العام.

ورفع قطاع السلع المعلبة الأسعار لتعويض زيادة تكلفة كل شيء من الكاكاو وزيت دوار الشمس إلى الطحين.

وقالت نستله إن نموها الأساسي، الذي يستبعد تأثير عمليات الاستحواذ وتحركات العملة بلغ 8.3 بالمئة وهو ما يقل عن توقعات بنسبة 8.6 بالمئة. واستهدفت نستله نموا أساسيا بنسبة ثمانية بالمئة للعام بأكمله.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك شنايدر “شهد العام الماضي الكثير من التحديات والاختيارات الصعبة للأسر والمجتمعات والشركات. ارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وزادت ضغوط تكاليف المعيشة وكانت تداعيات التوترات الجيوسياسية محسوسة في أنحاء العالم”.