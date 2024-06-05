نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات ينمو بأبطأ وتيرة خلال 16 شهراً

أظهر مسح اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، أن القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية أثرت على نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات في مايو أيار مع تسجيل نمو الإنتاج أبطأ وتيرة له في 16 شهرا.

وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق موسمية 55.3 نقطة في مايو أيار، دون تغيير عن قراءة أبريل نيسان التي كانت الأدنى منذ أغسطس آب من العام الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.8 في مايو أيار، من 63.2 في الشهر السابق، وهو أبطأ معدل نمو منذ يناير كانون الثاني 2023.

وانتعش نمو المبيعات الجديدة في مايو، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 58.7 من 56 في أبريل، لكن الارتفاع مثل ثاني أضعف وتيرة له منذ أغسطس آب من العام الماضي.

وفي حين تحسنت القوة الدافعة للطلب بعد توقف الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في أبريل، أفاد مشاركون في الاستطلاع بأن تعافي أحجام المبيعات كان بطيئا، كما زادت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009 بسبب قيود الطاقة الإنتاجية.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس “تشير النتائج إلى أن الشركات لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج وتوظيف العمال وتعزيز المخزونات”.

وأضاف “ومع ذلك، وفي ظل استمرار الطلب القوي، يجب أن تكون الشركات في وضع جيد لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة طاقتها الكاملة”.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو النشاط، فإن التفاؤل بين المشاركين في الاستطلاع بشأن الإنتاج المستقبلي كان واضحا، بدعم من استقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات، من بين أمور أخرى.