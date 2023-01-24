الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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نشاط المصانع اليابانية ينكمش للشهر الثالث على التوالي

منذ دقيقتين
مصانع اليابان

مصانع اليابان

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أظهر مسح، الثلاثاء، انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني مع استمرار ضعف الصادرات وسط تدهور التوقعات العالمية.

وسجل مؤشر “جيبون بنك” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 48.9 في قراءة أولية بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية، وذلك دون تغيير عن القراءة النهائية في الشهر السابق.

وظل المؤشر دون حاجز 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل الرقم النهائي لشهر ديسمبر كانون الأول أسرع انخفاض في 26 شهرا.

وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وأظهر استطلاع رويترز تانكان الأسبوع الماضي أول قراءة سلبية لثقة الأعمال في الشركات اليابانية الكبرى خلال عامين وسط تدهور الأوضاع في الخارج وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى النقيض من ذلك، زادت وتيرة نمو قطاع الخدمات للشهر الخامس بفضل ازدهار السياحة وتخفيف قيود كوفيد-19.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الذي يصدره (جيبون بنك) إلى 52.4 في يناير كانون الثاني من 51.1 في الشهر السابق، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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