نشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أميركي أسبق

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل خلال زيارتهما الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته وروزالين.

وبدا جيمي كارتر مبتسما وهو جالس على كرسي ويمسك بيد السيدة الأولى جيل بايدن، بينما يجثو الرئيس بايدن إلى جانب روزالين كارتر الجالسة.

The Bidens and the Carters at the Carter home in Georgia, last week: @CarterLibrary pic.twitter.com/uz4yGsfAc1

— Michael Beschloss (@BeschlossDC) May 4, 2021