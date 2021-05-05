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نشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أميركي أسبق

5 - مايو - 2021
جو بايدن وعقيلته

جو بايدن وعقيلته

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نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل خلال زيارتهما الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته وروزالين.

وبدا جيمي كارتر مبتسما وهو جالس على كرسي ويمسك بيد السيدة الأولى جيل بايدن، بينما يجثو الرئيس بايدن إلى جانب روزالين كارتر الجالسة.

والتقطت الصورة يوم الخميس الماضي بينما كان الرئيس الأسبق البالغ من العمر 96 عاما وزوجته يستضيفان عائلة بايدن بمنزلهما الكائن في مدينة بلينز بولاية جورجيا.

وفي تعليقه عن الزيارة، قال بايدن: “لقد جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي”، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”

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