نشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أميركي أسبق

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل خلال زيارتهما الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته وروزالين.

وبدا جيمي كارتر مبتسما وهو جالس على كرسي ويمسك بيد السيدة الأولى جيل بايدن، بينما يجثو الرئيس بايدن إلى جانب روزالين كارتر الجالسة.

The Bidens and the Carters at the Carter home in Georgia, last week: @CarterLibrary pic.twitter.com/uz4yGsfAc1 — Michael Beschloss (@BeschlossDC) May 4, 2021

والتقطت الصورة يوم الخميس الماضي بينما كان الرئيس الأسبق البالغ من العمر 96 عاما وزوجته يستضيفان عائلة بايدن بمنزلهما الكائن في مدينة بلينز بولاية جورجيا.

وفي تعليقه عن الزيارة، قال بايدن: “لقد جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي”، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”