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نشطاء يحثون الأمم المتحدة على التحرك من أجل المسلمين الويغور بالصين

منذ 50 دقيقة
احتجاجات على انتهاكات الصين بحق الأويغور

احتجاجات على انتهاكات الصين بحق الأويغور

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دعت جماعات حقوقية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن ما قالوا إنها انتهاكات موثقة ضد المسلمين الويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت الجماعات، التي تشمل المؤتمر العالمي للويغور ومنظمة العفو الدولية، إن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك لم يتابع تقرير سلفه لعام 2022 الذي وجد أن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وبعد توليه منصبه في أكتوبر تشرين الأول 2022، قال تورك، وهو محام سابق، إنه يؤيد التقرير ويريد إشراك الصين في النتائج.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل اليوم الجمعة “كما أوضح المفوض السامي، فهو يؤيد ما جاء تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ الصادر في 2022، ونحن نتعامل مع حكومة الصين بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة التقرير”.

وقال تقرير أغسطس آب 2022، الذي جرى إعداده تحت قيادة المفوضة السابقة ميشيل باشيليت إن مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ قد يكون جريمة دولية.

ونفت الصين مرارا اتهامات بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ شمال غرب البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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