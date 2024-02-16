نشطاء يرفعون دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بسبب غزة

أكّد نشطاء مؤيدون للفلسطينيين (اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024) أنهم رفعوا دعوى جنائية ضد سياسي ألماني بتهمة التحريض على الكراهية وإنكار جرائم الحرب في القصف الإسرائيل على غزة.

ورفعت الدعوى مجموعتان متضامنتان مع الفلسطينيين هما “فلسطين بتحكي” و”الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط” ضد فولكر بيك، النائب البرلماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية.

وكتبت مجموعة في صفحتها على إنستجرام “هذه أول خطوة على طريق المحاسبة القانونية لشخصيات عامة تدلي علنا بتصريحات عن الإبادة الجماعية”.

وتستشهد الاتهامات، التي قُدمت في خمسة مكاتب للادعاء بمختلف أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات رأي ومقابلات إعلامية عبر فيها عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين.

ورفض بيك الاتهامات ووصفها بأنها “هراء”.

وقال لرويترز “لا توجد إبادة جماعية في غزة وأنا لا أؤيد الإبادة الجماعية” مضيفا أنه قدم شكاوى ضد المجموعتين واتهمهما بالتشهير به.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص لديهم علاقة مضطربة مع سيادة القانون إذا كانوا يعتقدون أن رفع شكاوى كثيرة يؤدي إلى مزيد من التحقيقات”.

وناصرت ألمانيا بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مؤكدة واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل للتكفير عن المحرقة النازية (هولوكوست) التي قتل فيها ستة ملايين يهودي.