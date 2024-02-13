نصر الله: إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها في غزة

أفاد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، أن القصف الذي تنفذه جماعته عبر الحدود على إسرائيل لن يتوقف إلا عندما يتوقف “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهدد نصر الله بتهجير المزيد من السكان من شمال إسرائيل، حيث أُجلي بالفعل عشرات الآلاف من السكان جراء إطلاق حزب الله صواريخ منذ أشهر.

وقال إنه إذا وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الحرب فإن جماعته ستفعل الشيء نفسه.

وأضاف في كلمة خلال احتفال تكريمي لـ”الجرحى والأسرى المقاومين” إنه “أمام ما يجري في غزة، المصلحة الوطنية اللبنانية والسورية والأردنية والمصرية تقتضي بخروج “اسرائيل” من هذه المعركة مهزومة ومنكسرة”.

وأكد أنه وبعد 130 يوماً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نشهد “فشلاً للعدو الاسرائيلي العاجز عن تحقيق الأهداف”، مقابل “الصمود الأسطوري للمقاومين في غزة، والبطولات التي تصل الى حد الاعجاز، والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ”.

وأعلن نصر الله أن “الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومشاركة وتضامن لاضعاف العدو الصهيوني واقتصاده وأمنه حتى يصل إلى النقطة التي يقتنع فيها أن عليه أن يوقف عدوانه على غزة”.

من جهة ثانية، أكد الأمين العام لحزب الله أن “ما يعيشه محور المقاومة اليوم من مواقع قوة، إنما هو ببركة الثورة الاسلامية في إيران التي انتصرت في مثل هذه الأيام”.

في سياق متصل، أصيب شخصان في مستوطنة “كريات شمونة” شمالي الأراضي المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، الثلاثاء”.

وأضافت: “أفيد عن إصابة شخصين في مكان الحادث بكريات شمونة”.

ولم تدلِ القناة الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن موقع الإصابة، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش أو الشرطة.