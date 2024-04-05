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نصر الله: الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق له ما بعده

منذ 8 دقائق
حسن نصر الله

حسن نصر الله

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قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله اليوم الجمعة، 5 نيسان/أبريل الجاري، إن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، هذا الأسبوع تمثل “مفصلا” منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما عبر الحدود على إسرائيل.

وأسفرت الغارة عن مقتل سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من بينهم القائد الكبير في فيلق القدس العميد محمد رضا زاهدي. وتوعدت إيران بالانتقام.

ومساء الاثنين، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم جنرالان.

يأتي هذا التصعيد بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

    المصدر :
  • رويترز

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