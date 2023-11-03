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نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها

منذ 14 دقيقة
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

وكالة "تاس"
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أصدر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إنذاراً نهائياً للولايات المتحدة عبر وسطاء، يطالب فيه بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بحلول 3 نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية.

وبحسب المصادر، إذا لم تمتثل الولايات المتحدة لهذا الطلب، فإن نصر الله سيعلن في خطابه المتلفز الجمعة، عن “تعبئة عامة للميليشيات الشيعية للحرب مع إسرائيل وسيشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل من كافة الاتجاهات”.

وتشير الجريدة إلى أن الأمين العام لحزب الله اتفق على المهلة مع إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي وصل الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن قائد فيلق القدس قاآني صرح في وقت سابق خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن حلفاء طهران الإقليميين قد يخسرون الدعم الشعبي إذا فشلوا في “الانضمام إلى النضال من أجل دعم الشعب الفلسطيني”.

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