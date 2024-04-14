نصيحة جون بولتون لإسرائيل: من الضروري أن تضربوا إيران بشكل حاسم!

حث مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون (الأحد 14-4-2024) حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الانتقام من الرد الإيراني بشكل حاسم.

وقال بولتون في برنامج “ذي هيل صنداي” على قناة نيوزنيشن: “أعتقد أنه من الضروري أن تضرب إسرائيل بشكل حاسم، وليس بشكل متناسب”.

وأوضح “ليس بشكل متناسب، من أجل استعادة الردع”.

وبولتون واحد من بين العديد من القادة الأميركيين السابقين والحاليين الذين يدعون إلى الرد من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو كليهما، في أعقاب الهجوم الإيراني.

وتمكنت إسرائيل من اعتراض غالبية الصواريخ الإيرانية بمساعدة حلفائها، بما في ذلك القوات الأميركية.

وكان الهجوم متوقعا إلى حد كبير ردا على غارة إسرائيلية مزعومة في وقت سابق من هذا الشهر أدت إلى مقتل اثنين من كبار ضباط الحرس الثوري في القنصلية الإيرانية في دمشق.

وانتقد بولتون رد إدارة بايدن على الهجوم، قائلا: “إدارة بايدن قالت لإسرائيل، ليس فقط أننا لن نشارك في الانتقام، بل لا ينبغي عليكم ذلك أيضًا لأنه لم يمت أي يهودي”.

وأضاف “كما تعلمون، هذا هو نوع الضعف الذي أظهروه أيضًا في عدم مهاجمة الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا عند مقتل ثلاثة أميركيين، رغم 160 هجوماً قام بها هؤلاء المتشددون قبل ذلك”.

وكان بولتون يشير إلى تصاعد الهجمات التي شنها وكلاء مدعومون من طهران ضد القوات والقواعد الأميركية في العراق وسوريا العام الماضي في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.