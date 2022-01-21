نصيحة من ضاحي خلفان لعبد الملك الحوثي.. “إن كان حياً”!!

وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الجمعة، “نصيحة” لزعيم مليشيا الحوثيين، عبدالملك الحوثي بضرورة “إيقاف الحرب” في اليمن، مشككا بوجوده على قيد الحياة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:

“حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا…وعلى اليمن…الحرية لليمن السعيد”، حسب قوله.

وأضاف قائلا: “نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا… أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الامم المتحدة”.

الجدير ذكره أن مجلس الأمن أدان اليوم الجمعة، بالاجماع الاعتداء الارهابي الذي شنّه الحوثيون على منشآت مدنية في الامارات العربية المتحدة.

وأعربت رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال مؤتمر صحافي عن استنكار المجلس للهجوم الذي تعرضت له دولة الامارات.