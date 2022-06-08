نص قرار أمريكي غربي يطالب إيران بـ”التعاون التام” مع وكالة الطاقة الذرية

رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان، الثلاثاء.

ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو 2020.

وتعد هذه الخطوة كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس.

ووجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يجتمع هذا الأسبوع، يحض بقوة “إيران على وقف تصعيد برنامجها النووي وإبرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل”.

وأضاف البيان أن برنامج ايران النووي الآن “أكثر تقدما من أي وقت مضى”، مضيفا أن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له “مبرر موثوق للاستخدامات المدنية”.

ونفت ايران دائما رغبتها بتطوير سلاح نووي.

ووفقا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية الآن 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للصحفيين الاثنين بأن الأمر سيكون “مجرد أسابيع قليلة فقط” قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي.

الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.