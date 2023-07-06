الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نظام عقوبات بريطاني جديد يستهدف صناع القرار في إيران

منذ ساعتين
بريطانيا - إيران

بريطانيا - إيران

A A A
طباعة المقال

قالت بريطانيا (الخميس 6-7-2023) إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.

ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
انخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكية
بلدية إزمير
بلدية إزمير تزيل اللوحات الإعلانية المكتوبة باللغة العربية
حارق القرآن في السويد
هل تدرس السويد تجريم إحراق المصحف؟

الأكثر قراءة

من الفيديو
بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
ميشال عون وبشار الأسد
ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة