نظرة فاحصة-قدرة بزشكيان رئيس إيران المنتخب على التغيير محدودة

تلقت آمال الإيرانيين التواقين إلى الحريات الاجتماعية وتحسين العلاقات مع الغرب دفعة بانتخاب مسعود بزشكيان الذي يتبنى نهجا معتدلا نسبيا رئيسا لإيران، إلا أن القليلين منهم يتوقعون حدوث تغييرات كبيرة في السياسات.

فقد قالت مصادر مطلعة ومحللون إن المكانة السياسية للرموز الدينية الحاكمة في إيران تعتمد على معالجة الصعوبات الاقتصادية، لذلك قد يكون لدى بزشكيان يد قوية نسبيا لإنعاش الاقتصاد، لكن النطاق الذي يمكنه من السماح بالحريات الاجتماعية سيكون محدودا.

وفي ظل النظام الإيراني الذي يجمع بين الحكمين الديني والجمهوري لا يستطيع الرئيس إحداث تحول كبير في السياسة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أو السياسة الخارجية، إذ يتولى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي كل القرارات في شؤون الدولة العليا.

غير أن بإمكان رئيس البلاد التأثير من خلال ضبط إيقاع السياسة الإيرانية والمشاركة بشكل وثيق في اختيار خليفة لخامنئي البالغ من العمر الآن 85 عاما.

وكان غلاة المحافظين الذين يستمدون قوة من المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي، مثل القضاء والقوات المسلحة ووسائل الإعلام، قد حالوا في الماضي دون الانفتاح من جديد على الغرب أو حتى التحرر في الداخل.

ووضع خامنئي المبادئ التوجيهية التي يود رؤيتها في الحكومة الجديدة من خلال حث بزشكيان على مواصلة سياسات سلفه إبراهيم رئيسي الذي كان من غلاة المحافظين ولقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو أيار.

وقال كريم سجادبور، الباحث الأول في مؤسسة كارنيجي بواشنطن، “يعرّف بزيشكيان نفسه بأنه ‭‭’‬‬أصولي‭‭’‬‬.. وكان واضحا بشأن ولائه للحرس الثوري وخامنئي”.

* هل ستغير إيران موقفها النووي؟

فاز بزشكيان، جراح القلب السابق البالغ من العمر 69 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأسبوع الماضي ولم يؤد اليمين بعد.

وتعهد بانتهاج سياسة خارجية براجماتية وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

ويقول محللون إن فوز بزشكيان كان بلا شك بمثابة انتكاسة للسياسيين المتشددين مثل منافسه سعيد جليلي، الذي يعارض أي انفتاح على الغرب وإحياء الاتفاق النووي.

وانتقد أنصار جليلي هيئة رقابية هي من غلاة المحافظين أصلا على سماحها لبزشكيان بالترشح، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن خامنئي اتخذ هذا القرار لضمان إقبال مرتفع وسط تضاؤل مطرد في المشاركة في الانتخابات منذ 2020.

ويأمل بزشكيان أن يؤدي إحياء المحادثات مع الغرب إلى رفع العقوبات الأمريكية الصارمة، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الصعوبات الاقتصادية.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في عهد الرئيس الجديد.

وبالنسبة لبزشكيان، فإن الرهان كبير. فالرئيس يمكن أن يصبح ضعيفا سياسيا إذا فشل في إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

وقال مسؤول كبير سابق من تيار الإصلاحيين “أمامه طريق صعب… إخفاق بزشكيان في إحياء الاتفاق سيضعف الرئيس ويؤدي أيضا إلى رد فعل عنيف ضد المعسكر المؤيد للإصلاح الذي قدم له الدعم”.

ولا تزال استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، التي يصفها قادة إيران باسم “الشيطان الأكبر” منذ توليهم السلطة في ثورة 1979، غير واردة.

* هل سيحسّن الرئيس الجديد الوضع الاقتصادي؟

بما أن الاقتصاد لا يزال يمثل نقطة ضعف بالنسبة لخامنئي، فإن التحرر من العقوبات الأمريكية المعوّقة التي كلفت إيران مليارات الدولارات من دخل النفط سيظل الهدف الاقتصادي الأعلى لبزشكيان.

وتسبب ارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية في معاناة ملايين الإيرانيين الذين يواجهون بصعوبة مزيجا من العقوبات وسوء الإدارة.

ويعلم خامنئي أن أزمة الاقتصاد تمثل تحديا لم يقدر على مجابهته حتى الآن رجال الدين الحاكمين الذين يخشون تجدد الاحتجاجات التي اندلعت منذ عام 2017 بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الغاضبين من استمرار متاعبهم المعيشية.

وقال مصدر مطلع مقرب من خامنئي “سيؤدي الفشل في تحسين الاقتصاد إلى احتجاجات في الشوارع، وخصوصا لأن لدى الناس آمالا كبيرة الآن بسبب وعود حملة بزشكيان”.

ويقول محللون إن التوقعات الاقتصادية لإيران تبدو أكثر غموضا من أي وقت مضى مع احتمال أن تؤدي عودة ترامب إلى منصب الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات أشد على قطاع النفط.