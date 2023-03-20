الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نعاه حزب الله.. اغتيال قيادي بالجهاد الإسلامي في ريف دمشق

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 20 - مارس - 2023 11:33 صباحًا
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

A A A
طباعة المقال

أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، الأحد، اغتيال أحد قيادييها قرب منزله في ريف دمشق، واتهمت من وصفتهم بـ”عملاء إسرائيليين” بتنفيذ العملية، وفق بيان وزعوه على وسائل الإعلام ونشره الإعلام المحلي.

وأعلنت الحركة في البيان مقتل “علي رمزي الأسود، أبو عبد الرحمن (31 عاما)”، وهو لاجئ فلسطيني مقيم في مخيمات اللجوء في سوريا، وقد التحق مبكرا في صفوف سرايا القدس”، الذراع العسكري للحركة.

وذكر البيان أنه اغتيل صباح الأحد في ريف دمشق.

وقال مسؤول فلسطيني في الحركة فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن “عملية الاغتيال تمت بواسطة إطلاق النار بشكل مباشر قرب منزله” في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

من جانب آخر، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “عشرات الإرهابيين” قتلتهم إسرائيل خلال الشهر الماضي”، دون الإشارة إلى حادثة الأحد بشكل مباشر.

وأضاف في تغريدته التي جاءت بعد الحادثة بساعات، أن إسرائيل “ستصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب أينما كانوا”.

والأحد أعلن حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية أنه يُدين “هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات العدو الصهيوني”.

وفي 12 نوفمبر 2019، قتل شخصان، أحدهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، في قصف إسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري والفصيل الفلسطيني.

وفي 12 مارس قُتل ثلاثة أشخاص جراء قصف شنته إسرائيل على مواقع عدة في وسط سوريا وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل في 19 فبراير، 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق المرصد.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الين الياباني
الين يتعافى مع تنامي المخاوف من عدوى أزمة البنوك
وانغ وين بين
الصين تعلق على مذكرة اعتقال بوتين
بنيامين نتنياهو
نتنياهو يخفف موقفه بشأن إصلاحات القضاء

الأكثر قراءة

مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
هزة أرضية
هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء