نعيم قاسم: لا نعتزم توسيع الحرب لكننا مستعدون لخوضها إذا فرضت

أدلى نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بتصريحات مهمة لقناة الجزيرة اليوم، حيث تطرق إلى موقف حزب الله من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

صرح قاسم أنه لا يوجد قرار أمريكي جدي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيراً إلى أن عروض الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية وتهدف لأغراض انتخابية داخلية.

وأكد نائب الأمين العام أن حزب الله استخدم جزءًا قليلاً من قدراته العسكرية بما يتناسب مع طبيعة المعركة الحالية، فيما نفى قاسم الأنباء عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع إسرائيل، مؤكداً استمرار التواجد العسكري.

هذا و أشار إلى أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة، مضيفاً أن حزب الله تلقى تهديدات خلال الشهرين الماضيين وكان الرد بأن الجبهتين مرتبطتان.

كما وأكد قاسم أن حزب الله لا يعتزم توسيع الحرب، لكنه مستعد لخوضها إذا فرضت عليه. كما شدد على أن المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار.

وحذر أيضا من أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل، فيما أبدى قاسم جاهزية حزب الله لخوض حرب شاملة إذا ما أرادت إسرائيل ذلك.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس من التصعيد في المنطقة، حيث تشهد غزة قتالاً مكثفاً بين إسرائيل وحماس، وسط توترات متزايدة على الجبهة اللبنانية.