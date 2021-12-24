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نفتالي بينيت: سنصنع التاريخ في الجولان

24 - ديسمبر - 2021
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال بينيت: ” الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان”، معتبرا أن “تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد”.

هذا وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل، المقرر يوم الأحد، والذي تعتزم إسرائيل عقده في الجولان السوري المحتل، ستصادق على خطة لمضاعفة الاستيطان في الجولان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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