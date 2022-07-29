نفوق آلاف الطيور المهاجرة.. وتخوف من إنفلونزا شديدة العدوى

جرفت الأمواج جيف آلاف الطيور البحرية المهاجرة لشواطئ شرق كندا هذا الأسبوع وأظهرت مؤشرات أولية أن تلك الطيور نفقت بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور.

ومنذ مايو أيار هذا العام، أكدت وكالة التفتيش الغذائي الكندية رصد 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منطقة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وقال خبير الحياة البرية بيتر توماس إن إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا تجري المزيد من التحقيقات للتأكد من أن نفوق تلك الطيور البحرية مرتبط بإنفلونزا الطيور.

وتعرف انفلونزا الطيور بأنها عدوى فيروسية تصيب الأنواع المختلفة من الطيور. ويوجد منها أربعة أنواع مختلفة ولكن يتميز النوع (influenza type A) بأنه محصور بالطيور أي أن المضيف الأساسي له هو الطيور بمختلف أنواعها. ولا تصيب انفلونزا الطيور الإنسان أو الحيوانات الأخرى بالمرض في معظم الحالات، ولكن سجل في عام 1997 أول حالة إصابة الإنسان بفيروس انفلونزا الطيور من نوع H5N1، ويعتبر هذا النوع من الإنفلونزا عالي الخطورة ومميت في حال انتقاله للإنسان أو الثدييات الأخرى من حيوانات.