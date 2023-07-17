أكبر نفوق جماعي للحيتان منذ عقود في اسكتلندا

نفق أكثر من 50 حوتا من الحيتان الطيارة في اسكتلندا بعد أن جنحت على شاطئ جزيرة لويس، وهذا أكبر جنوح جماعي لحيتان في البلاد منذ عقود.

وأُحيطت السلطات علما بالواقعة صباح أمس الأحد، وباءت بالفشل محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة.

وقرر المنقذون فيما بعد قتلها برحمة رأفة بها.

ونفق 55 حوتا في المجمل ويُعتقد أن حوتا واحدا فقط نجا.

والحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثلاثة أطنان. ويتطلب دفعها إلى البحر مرة أخرى جهدا بشريا مكثفا قد ينطوي على دفعها بالأيدي أو استخدام شباك خاصة لجرها إلى المياه العميقة.