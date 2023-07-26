نفوق 51 من الحيتان الطيارة بعد جنوح جماعي في أستراليا

ذكرت السلطات، الأربعاء أن أكثر من 50 من الحيتان الطيارة نفقت بعدما جنحت إلى شاطئ بعيد في غرب أستراليا بينما تحاول فرق الإنقاذ إعادة بقية السرب إلى المياه.

وخيم خبراء في الحياة البحرية ومتطوعون طوال الليل على شاطئ تشينز، على بعد أكثر من 450 كيلومترا جنوب شرقي بيرث بولاية أستراليا الغربية، بعد العثور على الحيتان وقد جرفتها المياه بالقرب من الشاطئ.

وقالت هيئة المتنزهات والحياة البرية بأستراليا الغربية في بيان “للأسف، نفق 51 حوتا خلال الليل بعد جنوح جماعي”.

وأضافت “نعمل بالشراكة مع متطوعين مسجلين ومنظمات أخرى لمحاولة إعادة 46 حوتا متبقية إلى مياه أعمق خلال اليوم”.

وتشتهر الحيتان الطيارة بروابطها الاجتماعية القوية لذلك عندما يواجه أحد الحيتان صعوبة ويجنح، يتبعه البقية عادة، وفقا لخبراء الحياة البحرية.