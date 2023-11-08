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نقابة الصحافيين: 44 شهيدا و25 معتقلا في صفوف الصحافيين منذ 7 تشرين أول

منذ 23 دقيقة
قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة - رويترز

قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة - رويترز

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رصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اليوم، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين خلال العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية.

واكدت النقابة، في تقرير أصدرته لجنة الحريات، إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الحالة الصحافية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة، منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، حيث وصل عدد الشهداء من الصحافيين 44 شهيدا، والمعتقلون 25 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين أول الماضي.

وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام إن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال.

وأضاف انه يوجد نحو 15 زميل صحفي في الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل 7 تشرين الاول 2023.

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