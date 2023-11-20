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نقابة محامين في أنقرة: سنقاضي إسرائيل على جرائمها في "الجنائية الدولية"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2023 5:19 مساءً
القصف على قطاع غزة

القصف على قطاع غزة

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أعلنت النقابة الثانية للمحامين في العاصمة التركية أنقرة اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن “الجرائم الإسرائيلية في فلسطين”.

وقال صبري خفيف، رئيس النقابة، خلال فعالية بأنقرة أمس الأحد إن “الآلاف من الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

ووصف خفيف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة بـ”الإبادة الجماعية”.

كما انتقد “صمت المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان” بحق الفلسطينيين.

وأكد أن النقابة ستتقدم بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية “في إطار الوقوف في وجه الهجمات الإسرائيلية هذه”.

وتابع: “ترتكب الجرائم في غزة على مرأى ومسمع من العالم”.

وأعرب عن أمله في أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لشكواهم وتتحرك لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الـ45 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

    المصدر :
  • وكالات

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