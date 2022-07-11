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نقطة ضعف تؤرق أوكرانيا.. المدفعية الروسية متفوقة بثمانية أمثال

منذ 42 دقيقة
الجيش الروسي- أ{شيفية

الجيش الروسي- أرشيفية

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قال متحدث باسم الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا اليوم الاثنين إن أسلحة روسيا تتفوق على المدفعية الثقيلة التي لدى أوكرانيا بنحو ثمانية إلى واحد مما يضع البلاد في موقف ضعف كبير.

وأضاف المتحدث داميان ماجرو في إفادة في كييف أن تزويد الشركاء الغربيين لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة ضروري لتخطي تلك الفجوة. والفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا مؤلف من مقاتلين أجانب.

وقال ماجرو “ندخل في مرحلة من الحرب نشعر فيها بقوة بنقائصنا مقابل القوات الروسية فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة والمدفعية”.

وتابع قائلا إن أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة من طراز (إم142 هيمارس) التي قدمتها الولايات المتحدة لها تأثير في أرض المعركة.

وأضاف “يمكننا أن نشهد النتائج بالفعل”.

كما عبر المتحدث عن قلقه بشأن مصير المقاتلين الأجانب في الأسر في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد والتي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا.

وحكم ذلك الكيان من قبل على ثلاثة أجانب من وحدات قتالية أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية بالإعدام.

وقال ماجرو “استغلال الأسرى لتحقيق أغراض بعينها يتسبب لنا في قلق بالغ”.

    المصدر :
  • رويترز

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