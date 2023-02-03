نقلة نوعية.. فرنسا وإيطاليا ستسلمان أوكرانيا منظومة الدفاع الجوي "مامبا"

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة، أنّ باريس وروما ستقدّمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسّطة المدى من نوع “مامبا” لمساعدة أوكرانيا “في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات”.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “توفير هذه المنظومة يلبّي الحاجة الملحّة التي عبّر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي، لحماية السكّان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية”.

وأوضح البيان أنّ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الهبة العسكرية التي كانت مدار بحث خلال الأسابيع الماضية.

وفي بيانها قالت الوزارة إنّ “الوزيرين أنهيا المباحثات الفنيّة (..) المتعلّقة بتسليم أوكرانيا في ربيع 2023 نظام الدفاع الجوي سامب/تي – مامبا. هذه أول منظومة أوروبية بعيدة المدى مضادّة للصواريخ، تصميمها فرنسي-إيطالي مشترك”.

ويأتي الإعلان عن هذه الهبة بعد أن زار ريزنيكوف باريس هذا الأسبوع.

ومنذ أشهر تطالب كييف بتعزيز دفاعاتها البرّية ضدّ الهجمات الجوية، ولا سيّما بعدما استهدفت القوات الروسية بواسطة مسيّرات إيرانية مفخّخة الكثير من البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا.

ومامبا منظومة رديفة لنظام باتريوت الأميركي نشرت في رومانيا لحماية ميناء كونستانتا الاستراتيجي على البحر الأسود.

والثلاثاء، أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، أن فرنسا ستزود أوكرانيا 12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.

وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني Hوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى “ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو” الذي أنشأته فرنسا.