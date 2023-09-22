نقلة نوعية في الحرب.. أمريكا تمنح أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى وشديدة الدقة

أفادت شبكة إن.بي.ٍسي نيوز اليوم الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول بالكونغرس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ أتاكمز من حكومة بايدن للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي قرار بخصوص صواريخ أتاكمز في زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الخميس لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

ولم ترد وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز قد أفادت بأن حكومة بايدن تدرس شحن صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا، وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات.

صواريخ أتاكمز (ATACMS)

هي صواريخ أرض-أرض موجهة، يتم إطلاقها من منصات متحركة، طورتها شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية للصناعات العسكرية. وهي نوع من الصواريخ الباليستية التكتيكية بعيدة المدى، وشديدة الدقة، وموجودة لدى القوات البرية الأميركية منذ عام 1990.

تتميز صواريخ أتاكمز بمزايا عديدة، من بينها:

المدى الطويل: يمكن أن يصل مداها إلى 300 كيلومتر، مما يسمح لها بضرب أهداف بعيدة عن خطوط المواجهة.

الدقة العالية: تتمتع بدقة عالية تصل إلى 10 أمتار، مما يجعلها فعالة في ضرب الأهداف الحساسة.

السرعة: يمكن أن تصل سرعتها إلى 1.5 ماخ، مما يجعلها من الصواريخ السريعة.

تستخدم صواريخ أتاكمز في مجموعة متنوعة من المهام:

تدمير الأهداف العسكرية، مثل المنشآت العسكرية والقواعد والوحدات العسكرية.

تدمير الأهداف الاقتصادية، مثل المصانع والبنى التحتية.

تدمير الأهداف المدنية، مثل المخابئ والأهداف الحيوية.

مواصفات صواريخ أتاكمز

الوزن: 3,690 رطل (1,670 كـغ)

الطول: 13 قدم (4.0 م)

القطر: 24 بوصة (610 مـم)

المدى الأقصى: 300 كم

باع الجناح: 55 بوصة (1,400 مـم)

أقصى ارتفاع: 30 ميل (48 كـم)

نظام التوجيه: نظام الملاحة بالقصور الذاتي، ونظام التموضع العالمي

الدقة: بمساعدة مرشد

منصة الإطلاق: M270، Himars