الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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نقل الناشطة البيلاروسية المسجونة ماريا كوليسنيكوفا للعناية المركزة

منذ 25 ثانية
ماريا كوليسنيكوفا

ماريا كوليسنيكوفا

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قال حساب السياسي المحتجز فيكتور باباريكو على تطبيق تيليجرام، الثلاثاء، إن ماريا كوليسنيكوفا، قائدة الاحتجاجات المسجونة في روسيا البيضاء، نُقلت إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى في مدينة جوميل لأسباب غير معلومة.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من مكان تواجدها. وقالت القناة على تطبيق تيليجرام إن كوليسنيكوفا، التي وجهت انتقادات شديدة لالكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، نُقلت إلى المستشفى أمس الاثنين.

وكتبت زعيمة المعارضة المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا عبر تطبيق تيليجرام “أخبار فظيعة. عزيزتنا ماشا (ماريا).. نأمل جميعا أن تكونين بخير”.

وتقضي كوليسنيكوفا، وهي واحدة من قادة الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في الشوارع على لوكاشينكو في 2020، عقوبة السجن 11 عاما لما تصفها بأنها ادعاءات ملفقة بتورطها في الاضطرابات.

وقال حساب باباريكو على تيليجرام إن كوليسنيكوفا (40 عاما) نُقلت في الآونة الأخيرة إلى زنزانة تأديب في سجنها لكن لم تتضح مدة ذلك الاحتجاز التأديبي ولا تاريخ بدئه.

وأدارت كوليسنيكوفا حملة باباريكو الانتخابية لمنصب الرئيس عندما سعى للترشح ضد لوكاشينكو في انتخابات عام 2020 التي أدت لاحتجاجات حاشدة واجهت حملة قمع عنيفة.

وبعد القبض على باباريكو قبل إجراء الانتخابات التي حقق فيها لوكاشينكو فوزا ساحقا، أبدت كوليسنيكوفا تأييدها لتسيخانوسكايا.

    المصدر :
  • رويترز

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