نقل عشرات كوادر حزب الله والمليشيات الإيرانية من دمشق إلى البوكمال

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (الجمعة 27-1-2023) عن تحركات لافتة لعشرات العناصر من حزب الله والمليشيات الإيرانية من العاصمة السورية دمشق إلى شمال شرق سوريا.

ووفقاً للمرصد، فقد قامت الميليشيات الإيرانية بنقل مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين و حزب الله من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن “يوشن” تابعة للنظام انطلقت مطار دمشق الدولي.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن من نوع “يوشن” تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم محملة بـ125 شخص من المدربين الإيرانيين و “حزب الله” اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد “حزب الله” في محيط دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصر وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي يشرف عليها مدربين إيرانيين وعناصر من ميليشيا “حزب الله”.