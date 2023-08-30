نقل والدة رئيس الاتحاد الإسباني للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام

قال قس محلي إن والدة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي بدأت إضرابا عن الطعام مساندة لابنها يوم الاثنين الماضي، تم نقلها إلى مستشفى محلي اليوم الأربعاء بعد أن شعرت بالتعب والضغط العصبي.

وكانت أنخيليس بيخار قد حبست نفسها داخل كنيسة في مسقط رأسها في موتريل بجنوب إسبانيا احتجاجا على معاملة ابنها في ظل ضجة بسبب تقبيله لجيني إيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في فمها، مما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم السبت الماضي.

وقال القس الذي عرف نفسه باسم الأب أنطونيو للصحفيين دون الخوض في تفاصيل إنه تم نقل بيخار إلى مستشفى سانتا آنا في موتريل مساء اليوم الأربعاء. ولم يؤكد مستشفى سانتا آنا ما إذا كانت بيخار قد دخلت المستشفى أم لا.