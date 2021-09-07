"نماءات أرامكو".. توقيع 22 مذكرة تفاهم تشمل مصانع وحلولا بيئية وذكاءً صناعياً

وقعت شركة أرامكو السعودية 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على أربعة قطاعات رئيسة هي: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة، في إطار التوسع في برنامجها للاستثمارات الصناعية، “نماءات أرامكو”.

وبحسب ما نقل موقع “فوربس”، فإن مذكرات التفاهم الـ 22 الجديدة الموقعة ضمن برنامج “نماءات”، تشمل سلسلة مجالات منها المواد غير المعدنية، توطين سلسلة القيمة المركبة، تقييم جدوى إنشاء مركز مشتريات وخدمات لوجستية صناعية يخدم السعودية والشرق الأوسط، دراسة الجدوى التجارية لإنشاء شركة متكاملة لإدارة النفايات على مستوى عالمي، جنبًا إلى جنب مع جهة إستراتيجية في المملكة مع شركات سولفاي، DHL وVeolia.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم غير ملزمة بين شركات إير ليكويد وهاليبرتون وصندوق الاستثمارات العامة، بيكر هيوز وصندوق الاستثمارات العامة، ليند وشلمبرجير وصندوق الاستثمارات العامة لتقييم فرص احتجاز وتخزين الكربون (CCS) والشراكات المحتملة.

كما تم توقيع 5 مذكرات تفاهم منفصلة بشأن مكونات المباني سابقة التجهيز مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية AIC))، والخليج للأعمال الحديدية GSW))، وسيانغ، وسندان، وشركة نوفل العربية الشرق الأوسط المحدودة (نارميل) ــ

إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم منفصلة مع شركات سامسونغ للهندسة المحدودة، وهيونداي، وسايبم بشأن الهندسة والشراء والإنشاءات.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة أيضا تقييم جدوى توطين الحلول المعتمدة على الطبيعة، إنشاء مشروع مشترك لتطوير وتنفيذ حلول رقمية للمنشآت الصناعية، دراسة جدوى تطوير واستخدام التطبيقات اللا معدنية في تصنيع المباني سابقة التجهيز، دراسة جدوى تطوير واستخدام تطبيقات الخرسانة البوليمرية اللا معدنية في قطاع البناء والتشييد.

مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركات شل، أدفانسد ميتالورجيكال غروب (AMG)، ويونايتد للتصنيع لاستخلاص المعادن من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتصنيع المعادن والمحفزات الكيمائية.

كما تم إنشاء تحالف إستراتيجي مع شركة Aviva لتوطين نشر وتطوير التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الصناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) والتوأمة الرقمية.

مذكرة تفاهم لإجراء دراسة هندسية ووضع خطط بناء منشأة لتصنيع الألواح الفولاذية مع شركة باوستيل.

رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان. مصدر الصورة: أرامكو

ولفت رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، إلى تركيز الشركة على مبادرات تمكين وتعزيز البنية التحتية المستدامة والتقنية الصناعية في المملكة من خلال استثمارات واسعة النطاق وشراكات رئيسة، مثل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وبرنامج “نماءات”. معتبرا أنّ هذه البرامج تساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنويع بشكل أكبر، وضمان موثوقية أكبر لإمدادات الطاقة، وتوطين سلسلة الإمداد الصناعية بشكل فاعل، وخلق فرص عمل ومهارات أفضل.

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر عن مجموعة من الحوافز المالية وحوافز البنية التحتية عبر برنامج شريك الحكومي، معتبرا أنّ هذه المبادرات تساهم في دعم برنامج “نماءات”، وتشجيع زيادة الاستثمارات التي تعزز الجوانب التقنية والبيئية.