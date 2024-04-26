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نمو إيرادات إيه.دي.بي لإدارة المطارات في الربع/1 بدعم ازدهار نشاط السفر

منذ 6 دقائق
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلنت مجموعة تشغيل المطارات الفرنسية إيه.دي.بي، اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، زيادة فاقت التوقعات في إيرادات الربع الأول، إذ استفادت من ازدهار نشاط قضاء العطلات في مرحلة ما بعد الجائحة ومع زيادة إنفاق المسافرين على الأطعمة والمشروبات في المطارات التي تديرها.

وقال الرئيس التنفيذي أوجستين دي رومانيه في بيان “جميع قطاعات الأنشطة تنمو، وخاصة المساهمة من الأنشطة الدولية، بدعم زخم قوي لحركة الركاب لدى تاف إيربورتس”، وهي شركة إدارة مطارات تركية تشارك إيه.دي.بي في ملكيتها.

وبلغت الإيرادات المجمعة للمجموعة، التي تدير مطاري أورلي وشارل ديجول بالعاصمة الفرنسية، 1.32 مليار يورو (1.42 مليار دولار)، بزيادة 10 بالمئة وأفضل قليلا من متوسط توقعات جمعتها الشركة بلغ 1.29 مليار يورو.

وانخفضت الإيرادات في مطار الملكة علياء الدولي في عمان بالأردن 7.1 بالمئة، وهو ما أرجعه فيليب باسكال نائب المدير المالي لإيه.دي.بي في اتصال مع محللين إلى أزمة الشرق الأوسط. وسجل المطار انخفاضا 4.6 بالمئة في حركة الركاب.

وهذا واحد من مطارين فقط سجلا انخفاضا من بين أكثر من عشرين مطارا تديرها المجموعة. وواجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات في الأشهر الستة الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وأكدت إيه.دي.بي أهدافها لعامي 2024 و2025.

وزادت الإيرادات من قطاع البيع بالتجزئة والخدمات، والذي يشمل المحلات التجارية والحانات والمطاعم وشركات تأجير السيارات، 11.1 بالمئة إلى 426 مليون يورو.

    المصدر :
  • رويترز

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