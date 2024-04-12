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نمو الاقتصاد البريطاني في فبراير يشير إلى استعادة من الركود

منذ 36 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أفادت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، بأن الاقتصاد البريطاني يبدو أنه في طريقه للاستعادة من الركود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا في شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي، مع تعديل قراءة شهر يناير لتسجيل زيادة.

ونما الناتج الإجمالي المحلي 0.1 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط كما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن قراءة يناير كانون الثاني تم تعديلها لتظهر نموا نسبته 0.3 بالمئة ارتفاعا من 0.2 بالمئة في السابق.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود في النصف الثاني من العام الماضي مما وضع تحديا أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات تجرى هذا العام.

وقال وزير المالية جيريمي هانت تعليقا على بيانات اليوم الجمعة “تلك الأرقام مؤشرات مرحب بها على تعافي الاقتصاد”.

وتشير مسوح لقطاعات الأعمال إلى أن النمو استمر في مارس آذار.

وجاء الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 بالمئة عن مستواه في فبراير شباط 2023 لكنه أفضل قليلا من توقعات خبراء الاقتصاد التي تنبأت بأن يكون أقل بنسبة 0.4 بالمئة.

ونما قطاع الخدمات 0.1 بالمئة على أساس شهري بما توافق مع التوقعات. لكن الناتج الصناعي تجاوز التوقعات وزاد 1.2 بالمئة بينما تراجع قطاع التشييد 1.9 بالمئة في أكبر تراجع فيما يزيد قليلا عن عام.

    المصدر :
  • رويترز

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