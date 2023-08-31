الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نمو الاقتصاد التركي 3.8%

منذ 3 دقائق
الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية والتقويمية.

وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو حزيران وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات تسعة بالمئة في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير شباط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بن والاس
بريطانيا.. استقالة وزير الدفاع بن والاس
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني يصعد بدعم من أسهم السيارات
اليمن
اتفاقية بين اليمن وأمريكا لمنع تهريب الآثار

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي