الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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نمو الاقتصاد التركي 7.6 %.. اليكم التفاصيل

منذ 4 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية الأربعاء نمو الاقتصاد التركي 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بالصادرات القوية فضلا عن الطلب المحلي والأجنبي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 بالمئة.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 7.5 بالمئة في الربع الثاني على أن يبلغ النمو في العام بأكمله أربعة في المئة.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.

وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنسبة 11.4 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد، وأظهرت بيانات الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 7.5 بالمئة من 7.3 بالمئة.

وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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