الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نمو الشحن العالمي في خطر وسط توقعات اقتصادية سلبية

منذ 44 دقيقة
نشاط النقل البحري العالمي في تراجع

نشاط النقل البحري العالمي في تراجع

A A A
طباعة المقال

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء، أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.

وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 بالمئة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.

وفي تقريره (استعراض النقل البحري لعام 2022)، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 بالمئة هذا العام، وأن يظل عند نفس المستوى في 2023.

يأتي هذا مقارنة مع تقديرات تشير إلى نمو عند 3.2 بالمئة في 2021 وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 بالمئة في عام 2020.

وفيما يتعلق بالفترة الإجمالية من 2023 إلى 2027، ذكر المؤتمر أنه من المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1 بالمئة في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3 بالمئة.

وأشار إلى أن “المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه التوقعات”.

وجاء في التقرير أن “تعافي النقل البحري واللوجستيات معرض الآن للخطر بسبب الحرب في أوكرانيا، واستمرار تأثيرات الجائحة، والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين وسياستها الصارمة لاحتواء كورونا، إلى جانب الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة”.

ودفعت زيادة الإنفاق الاستهلاكي في 2021 أسواق الشحن بالحاويات إلى مستويات قياسية وأدت إلى تكدس في الموانئ في أنحاء العالم.

ودعا المؤتمر إلى الاستثمار في سلاسل التوريد البحرية لجعل الموانئ وأساطيل الشحن والوصلات الداخلية أفضل استعدادا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار مقابل اليورو
الدولار يواصل التراجع واليورو يصعد قبل إعلان بيانات التضخم
علم إندونيسيا
إندونيسيا تجمع 444 مليون دولار في مزاد صكوك
قطر للطاقة
لمدة 15 عاما.. قطر للطاقة تعلن تزويد ألمانيا بالغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
المولدات الخاصة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
دول الاتحاد الأوروبي تسهل التنقل لحاملي جوازات سفر الدول الأعضاء في الاتحاد
للباحثين عن جنسية أوروبية.. دولة كبيرة تمنح تسهيلات جديدة!