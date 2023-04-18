نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول على اساس سنوي 4.5%

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر\كانون الأول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في الربع الرابع.

وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى مارس\آذار.

وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر\كانون الأول، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.

وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.