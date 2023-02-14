نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من 2022

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022، وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل.

وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، نما 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022 وبزيادة 1.9 بالمئة على أساس سنوي. ويتماشى هذا مع التقدير الأولي في 31 يناير كانون الثاني الذي أظهر أن منطقة اليورو تجنبت ركودا فنيا كان متوقعا في وقت سابق.

وأظهر تقدير للتوظيف أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في منطقة اليورو ارتفع 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، بمعدل أسرع مرتين عن توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وذلك رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف يوروستات أن نمو التوظيف بلغ 1.5 بالمئة على أساس سنوي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022.