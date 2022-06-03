نمو الوظائف يفوق التوقعات في الولايات المتحدة الأميركية

فاق معدّل نموّ الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات خلال شهر أيار، فيما ظلت مكاسب الأجور ثابتة، مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في المضي قدماً، إذ يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة لترويض التضخم القياسي المرتفع.

وأفادت تقرير وزارة العمل الأميركية بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 390 ألفاً خلال شهر أيار بعد زيادة مُنقحة قدرها 436 ألف فرصة عمل في نيسان. استقر معدل البطالة عند 3.6%، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة.

وكان أوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ شمل آراء خبراء اقتصاديين، قد توقع أن يضيف الاقتصاد الأميركي 318 ألف وظيفة وأن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 3.5%.

ويشير التقرير إلى أن أصحاب الأعمال قد نجحوا في شغل الوظائف الشاغرة خلال مايو. من المحتمل أيضاً أن يوفر التقرير بعض الطمأنينة الأوسع نطاقاً بأن الاقتصاد يمكن أن يحقق هبوطاً سلساً كلما هدأت وتيرة معدل مكاسب الأجور من وتيرتها السريعة خلال معظم عام 2021.

كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة أقل من المتوقع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر نيسان، وهو نفس الأجر في آذار. وصعد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 5.2% في أيار على أساس سنوي، مقابل 5.5% في نيسان.

توجهات متضاربة

قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين لدى “بي إم أو كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets) في مذكرة: “سيوفر تقرير الوظائف مشاعر متضاربة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيرحب بمعدل البطالة الثابت، ومعدل المشاركة الأقوى، والتراجع المحتمل في الأجور، مع القلق من أن الاقتصاد لا يزال يتحرك بسرعة قوية بحيث لا يؤدي بشكل مقنع إلى دفع التضخم إلى النطاق المستهدف”.

وقفز عائد الدولار وسندات الخزانة بعد نشر تقرير الوظائف الأميركية. ويأخذ المتداولون في الاعتبار رفعاً إضافياً لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الاجتماعات الخمسة المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتبنّى بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر جرأة في محاولة للحد من التضخم الذي سجل أعلى مستوياته خلال عقود، وأشار إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في كل من اجتماعي يونيو ويوليو.

في حين أن هذه الجهود من المرجح أن تخفف من ضغوط الأسعار، فإنها تمثل خطراً أيضاً بأن تؤدي في النهاية إلى ضعف الطلب على العمالة.