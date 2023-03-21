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نمو صافي الاحتياطي الأجنبي التركي إلى 25 مليار دولار

منذ ساعتين
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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أظهرت تقديرات لثلاثة مصرفيين، الثلاثاء، نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 25 مليار دولار، وذلك بعد دخول وديعة سعودية قدرها خمسة مليارات دولار إلى حسابات البنك.

ووفقا للحسابات، زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي 6.5 مليار دولار إلى 126.5 مليار في الفترة ذاتها.

وأبلغ مصرفيون رويترز الأسبوع الماضي أن وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية دخلت حسابات المركزي التركي يوم الاثنين.

وانتعش صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بعدما بلغ ما يزيد قليلا عن ستة مليارات دولار الصيف الماضي وكان هذا أدنى مستوى في 20 عاما على الأقل.

لكنه انخفض حوالي عشرة مليارات دولار منذ أن ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا في مطلع فبراير شباط وأودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا وشرد الملايين.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي التركية بشدة في السنوات القليلة الماضية نتيجة تدخلات البنك بالسوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر كانون الأول 2021. وخسرت الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في 2021.

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