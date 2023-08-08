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بريطانيا.. نمو مبيعات التجزئة يسجل أدنى مستوى في 11 شهرا

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 7:03 صباحًا
ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا

تقلبات بأسعار السلع في بريطانيا

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أظهر مسح ،الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو تموز إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهرا.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9 بالمئة.

كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2 بالمئة مقارنة المسجل في فبراير شباط.

لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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