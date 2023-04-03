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نمو نشاط المصانع في روسيا للشهر 11 على التوالي

منذ دقيقة واحدة
مصانع روسيا- أرشيفية

مصانع روسيا- أرشيفية

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كشف مسح أعمال اليوم الاثنين أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الروسي نما للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس آذار، مدفوعا بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مارس آذار إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير شباط، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش.

ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وذكرت ستاندرد اند بورز جلوبال في بيان “تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض مبيعات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية 2023”.

لكن على الرغم من هذا الانخفاض، فإن بيانات مارس آذار أشارت إلى زيادة للشهر العاشر على التوالي في الطلبيات الجديدة لدى منتجي السلع الروس وارتفاع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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