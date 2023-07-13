الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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نمو واردات الصين من الخام في يونيو

منذ 3 دقائق
واردات الصين- أرشيفية

واردات الصين- أرشيفية

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أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، الخميس، أن واردات النفط الخام قفزت 45.3 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي لتسجل ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق، وسط زيادة المصافي للمخزونات على الرغم من فتور الطلب المحلي.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي واردات الخام في يونيو حزيران 52.06 مليون طن، أو ما يعادل 12.67 مليون برميل يوميا.

وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة مع واردات بلغت 8.72 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من العام الماضي وسط تداعيات عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 على الاقتصاد.

كما واصلت الواردات الصعود على أساس شهري لتزيد 4.58 بالمئة عن مايو أيار عندما سجلت 12.11 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي الواردات في النصف الأول 282.07 مليون طن، بزيادة 11.7 بالمئة مقارنة مع 252.52 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكثفت المصافي في شاندونغ شرق الصين العمليات وسط رفع السلطات القيود على استيراد البيتومين المخفف في أواخر يونيو حزيران.

لكن على النطاق الأوسع، تواصل المخزونات الارتفاع على خلفية الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي.

واستوردت الصين 10.39 مليون طن من الغاز الطبيعي في يونيو حزيران، بزيادة 19.2 بالمئة مقارنة مع 8.72 مليون طن قبل عام عندما خفض المستوردون المشتريات الفورية وسط ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وبلغ إجمالي واردات الغاز في النصف الأول 56.63 مليون طن، بزيادة 5.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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