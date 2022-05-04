"ننتظر اعتذاره".. الرئيس الإسرائيلي يتّهم لافروف بنشر الأكاذيب

لا يزال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مرمى الانتقادات الإسرائيلية بعد تصريحاته، إذ وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التصريحات التي أدلى بها، والتي قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر كانت لديه جذور يهودية، وإن النازيين الجدد يحكمون في الوقت الراهن كييف، بـ الأكاذيب”، مطالباً الوزير الروسي بالتراجع عن كلماته والاعتذار.

وقال هرتسوغ، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “لم أصدق أن وزير الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز”، مضيفا: “لقد اختار لافروف أن ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، وأتوقع منه أن يتراجع عن كلامه ويعتذر”.

كما شدد هرتسوغ على أنه من الضروري أن “يصحح هذه التصريحات”، مشيرا إلى أن “تصريحات لافروف لن تضر بالعلاقات الإسرائيلية الروسية”.