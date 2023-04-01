نهار العراق يتحول الى ليل.. والسبب غمامة ضخمة تسيطر على الاجواء

في حالة غريبة من نوعها شهدت العاصمة العراقية خلال الساعات الماضية عاصفة قوية حولت بغداد الى مدارين مختلفين في الوقت عينه، في حين سيطرت على الاجواء عاصفة رملية وهي الاولى هذا العام، فيما حولت نهارها ليلاً ولفتها بغمامة ضخمة برتقالية اللون، غطت الثلوج محافظة دهوك، حيث وصلت الحرارة إلى الصفر.

ففي هذا البلد شبه الصحراوي الذي أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية، لا سيما خلال فصل الربيع، غطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء بعض المناطق العراقية، لاسيما بغداد.

وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وبفعل الرياح، وصلت العاصفة بعد ظهر أمس الجمعة 31\3\2023 من محافظة الأنبار في غرب البلاد إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين.

فيما أدخل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار.

يذكر أن العواصف الترابية المتكررة، كانت شلت خلال ربيع العام 2022، حركة النقل الجوي وتسببت بتعطيل المدارس والمؤسسات، وعرّضت الآلاف لحالات من الاختناق أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات.

وبحسب الخبراء، فإن هذه الظاهرة المناخية قد تزداد سوءاً في العراق، الذي بات يعد من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة، مع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر.

فعلى مدى العقدين المقبلين، من المتوقع أن تشهد البلاد “272 يومًا من الغبار” سنويًا وفي عام 2050 ستصل الأيام المغبرة إلى عتبة 300 يوم، وفقًا لمسؤول من وزارة البيئة.

وبحسب عامر الجابري، المتحدث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية فإن سبب تصاعد ظاهرة العواصف الترابية هو “الجفاف وقلة الأمطار وجفاف الأنهار وهشاشة التربة وعدم تماسكها”، مضيفاً أن “افتقار البلاد أيضاً للغطاء النباتي… وجرف الأراضي الزراعية”، يساهمان في تردّي الوضع.

فيما تسعى السلطات إلى إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، تشكّل رادعاً أمام تلك العواصف الترابية.