نهاية نتنياهو.. باع للإسرائيليين قصة عن سلامتهم وتبين أن هذا ليس صحيحا!

كتب الصحفي اليهودي الأمريكي “يائير روزنبرغ” في مجلة “ذا أتلانتيك”:

لقد عرف بنيامين نتنياهو دائما ما يريد أن يكون عليه ضريحه السياسي، وقال للصحفي فريد زكريا في عام 2016: “أود أن يتذكرني الناس باعتباري حامي إسرائيل. هذا يكفي بالنسبة لي”.

وقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة هذه العبارة لأكثر من عقد من الزمن، باللغتين الإنجليزية والعبرية، وهذه هي القضية الأساسية التي قدمها لنفسه للشعب الإسرائيلي، وهي جزء من حجة انتخابية رابحة حظيت بالثناء حتى من قبل بعض منتقديه.

“قد لا تحبني وقد لا تثق بي”، كان يعني ذلك، لكني وحدي من يستطيع الحفاظ على سلامتك.

قال نتنياهو ذات مرة في برنامج حواري إسرائيلي: “إن القدرة على اكتشاف الخطر مسبقًا والاستعداد له هي اختبار لعمل الجسم”.

وأضاف: “لم تتفوق الأمة اليهودية قط في توقع الخطر، لقد تفاجأنا مرارًا وتكرارًا، وكانت المرة الأخيرة هي الأسوأ، وهذا لن يحدث تحت قيادتي.”

وختم بالتصفيق: “هذا ما تتوقعه مني دولة إسرائيل، وهذا ما سأفعله”.