نهب 3 ناقلات بضائع سائبة في مضيق سنغافورة

أعلن مركز إقليمي للأمن البحري، مقره سنغافورة، اليوم الجمعة، أنّ ثلاث ناقلات بضائع سائبة تعرضت للنهب في مضيق سنغافورة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وشهد مضيق سنغافورة، أحد الممرات المائية التجارية الأكثر ازدحامًا في العالم، ارتفاعًا حادًا في أعمال القرصنة في الأعوام القليلة الماضية.

وذكر مركز دمج المعلومات، وهو مركز إقليمي تابع للبحرية السنغافورية، أن حوادث النهب وقعت بين الثامن والتاسع من أغسطس/ آب، عندما كانت السفن في قناة فيليب في مضيق سنغافورة.

وقال المركز في بيان إنّ إحدى السفن كانت ترفع علم قبرص بينما كانت السفينتان الأخريان ترفعان علم ليبيريا.

وأردف المركز قائلًا إنه تم تسجيل خمسين حادثًا من هذا القبيل في مناطق امتدت من الهند إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية منذ 23 يناير/ كانون الثاني، ونصح السفن الموجودة في المناطق المجاورة بتوخي الحذر.

وأضاف: “غالبية الحوادث شملت ناقلات بضائع سائبة وقاطرات وقوارب منخفضة السرعة، ووقعت الحوادث في ساعات الظلام”.

وقال المركز إن جميع عمليات السطو نفذتها نفس مجموعة الجناة على الأرجح، بناء على قرب المسافة والفترات الزمنية وعدد الأشخاص المتورطين.