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نهر إيشيم في تيومين الروسية يرتفع لمستويات خطيرة

منذ 5 دقائق
روسيا نهر إيشيم

روسيا نهر إيشيم

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قال حاكم منطقة تيومين الروسية، ألكسندر مور، اليوم الأربعاء إن نهر إيشيم في المنطقة الواقعة في سيبيريا من المرجح أن يتجاوز مستويات مرتفعة قياسية خلال الأيام المقبلة وأن يغرق ما يصل إلى 100 تجمع سكني.

وأدلى مور بالتعليقات خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين عرض على التلفزيون الرسمي.

وتيومين واحدة من أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز في روسيا.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

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