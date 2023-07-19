نواب أمريكيون يحثون الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية

عبرت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في قرار قدم (الثلاثاء 18-7-2023)، عن رغبتها بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتصنيف حزب الله، بشقيه العسكري والسياسي، كمنظمة إرهابية.

وكان أعضاء من مجلس الشيوخ وهم جاكي روزن (ديمقراطية من نيفادا) ومارشا بلاكبيرن (جمهورية من تينيسي) والنائبين براد شنايدر (ديمقراطي من إيل) وجوس بيليراكيس (جمهوري من فلوريدا) قدم تقدموا باقتراح القرار، وتناولوا ضرورة حظر الاتحاد الأوروبي لحزب الله فقط، وليس جناحها السياسي، على الرغم من أن حزب الله المدعوم من إيران لا تميز هذا التمييز.

وقد أشار المشرعون إلى أن حزب الله استخدم أوروبا قاعدة لشن أنشطة إجرامية وإرهابية.

قال روزين إنه “قبل أحد عشر عامًا اليوم، شن حزب الله تفجيرًا مميتًا في بلغاريا، منذ ذلك الحين، قاموا بتوسيع شبكة الإرهاب الخاصة بهم في جميع أنحاء العالم، من الواضح أنه لا يوجد تمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، وقد حان الوقت لأن يصنفه الاتحاد الأوروبي بالكامل على أنه منظمة إرهابية”.

وقد هاجم أحد عناصر حزب الله حافلة تقل سائحين إسرائيليين من مطار بورغاس البلغاري في عام 2012، مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 32 آخرون.

تأثير حزب الله له مدى أكبر مما كان مأمولاً

وأشارت جولي فيشمان ريمان، مديرة اللجنة اليهودية الأمريكية الأولى للسياسة والشؤون السياسية، إلى أن “حزب الله هو كيان إرهابي واحد وموحد وأن إدراك أنه لا توجد أجنحة منفصلة هو أمر بالغ الأهمية للتصدي للبنية التحتية الإرهابية التي أنشأها وكيل إيران القاتل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، شرح السفير الفرنسي إريك دانون المنطق وراء الحظر المفروض على الجناح العسكري لحزب الله فقط.

وقال دانون: “بما أن حزب الله شارك في السلطة في لبنان، يجب أن نتحدث مع الفرع السياسي بطريقة أو بأخرى. هذه هي الحقيقة. ولكن هذا لا يعني أننا نقبل العنف من حزب الله”.