نواب أمريكيون يصفون تعطل نظام الكمبيوتر بإدارة الطيران الاتحادية بأنه "غير مقبول"

أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها يوم الأربعاء والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية “أمر غير مقبول على الإطلاق”، وطالبت‭‭ ‬‬المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن في رسالة من اللجنة وأعضاء آخرين بمجلس النواب إلى وزير النقل بيت بوتيجيج إن اللجنة تعتزم “إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى”.

ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ويريدون من وزير النقل أن يقدم “تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بيها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر” على الرغم من أن بوتيجيج قال إن الحكومة لن تعوض الركاب عن التأخير.

ويريد أعضاء مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة على أسئلة منها ما يتعلق بأسباب تعطل نظام الكمبيوتر ورد فعل إدارة الطيران الاتحادية على المشكلة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب وزير النقل أو إدارة الطيران الاتحادية.

وقالت الإدارة يوم الخميس إن تحليلها الأولي أظهر أن تعطل نظام الكمبيوتر نتج عن خطأ إجرائي يتعلق بملف بيانات تالف. ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية على أسئلة عن تفاصيل المشكلة.