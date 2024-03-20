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نواب أمريكيون يطالبون إدارة بايدن برفع الرسوم الجمركية على المسيرات صينية الصنع

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

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طالبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس الجاري، إدارة الرئيس جو بايدن برفع الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة الصينية الصنع، بما يشمل تلك التي يتم شحنها من دول أخرى، وتبني محفزات جديدة لدعم الشركات الأمريكية المصنعة للطائرات المسيرة.

وحث النائب رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك جالاجر وكبير الديمقراطيين في اللجنة راجا كريشنامورثي و11 مشرعا آخر الإدارة على اتخاذ إجراءات فورية حيال الشركات الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، بما فيها دي.جيه.آي وأوتيل.

وقالوا في رسالة إلى الممثل التجاري الأمريكي ووزارتي التجارة والأمن الداخلي إن ذلك يشمل زيادة الرسوم الجمركية “للحيلولة دون انتشار هائل في السوق الأمريكية لتكنولوجيا تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي والاقتصادي”.

وقالت الرسالة إن الرسوم الجمركية الإضافية الحالية البالغة 25 بالمئة على الطائرات المسيرة الصينية الصنع “غير كافية لمكافحة الزيادة” في الواردات.

يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من المشرعين إدارة بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الصينية الصنع.

وقال المشرعون إن شركات صناعة الطائرات المسيرة الصينية تستحوذ على أكثر من 77 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة الموجهة للهواة في الولايات المتحدة وأكثر من 90 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة الموجهة لأغراض تجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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